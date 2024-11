Entra lunedì Grande Fratello altro ingresso top E questo là dentro non se l’aspettano

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Alancora nuovi ingressi. Solo nelle ultime settimane già due le new entry: Federica Petagna e, a ruota, il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Protagonista di Temptation Island 2024, èto a far parte della rosa di concorrenti del reality show di Canale 5 nella puntata andata in onda4 novembre. La reazione di lei? Non è rimasta particolarmente sorpresa, era una cosa che già si aspettava o di cui probabilmente era già a conoscenza. Prima la sorpresa, poi l’ta dalla porta rossa. Nella diretta disera i due ex hanno avuto un primo confronto ma probabilmente ne seguiranno anche molti altri. Ma presto potrebbe esserci anche un terzo: l’dell’ex tentatore Stefano Tediosi si fa sempre più concreto. E vicino. Per la cronaca pare che la frequentazione tra lui e Federica sia giunta al termine proprio perché lui non ha accolto di buon grado il suonella casa del GF.