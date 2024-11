Unlimitednews.it - Djokovic costretto a rinunciare alle Atp Finals di Torino

Leggi tutto su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Le Atpdiperdono un grande protagonista. Novak, infatti, ha annunciato su Instagram il forfait per l’appuntamento diin programma dal 10 al 17 novembre. Campione in carica e numero 5 del mondo, il serbo, in una storia, fa sapere: “Per me è stato un grande onore ottenere la qualificazione per le Atpdi. Non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!”., che è statoa saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, èprese con un infortunio al ginocchio destro. Con la rinuncia del serbo, si completa la lista degli otto partecipantiNitto Atp, in programma alla Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre.