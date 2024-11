Ilrestodelcarlino.it - Dal piano opere pubbliche spunta un maxi parcheggio

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Galleria del Risorgimento, percorso pedonale ex Mutilatini a Portonovo, la nuova viabilità a Sappanico, restauro e messa in sicurezza del Palazzo degli Anziani e dell’ex Convento san Francesco e poi lavori sulla torre civica del palazzo della prefettura, il restauro della chiesa di san Domenico, le riqualificazioni e manutenzioni delle piazza Stamira, Diaz, dell’ex Polveriera Castelfidardo e altre decine e decine di obiettivi. Iltriennale delleè sempre stato visto come una sorta di ‘Libro dei sogni’, anche se in realtà traccia la strada che un’amministrazione comunale intende percorrere fino alle soglie della scadenza del suo mandato (primavera 2028). La sua visione, attraverso l’area di competenza più importante di una giunta, con progetti che però spesso escono dai piani per carenza di risorse o per sopraggiunte, nuove priorità.