Civitavecchia polo della mobilità sostenibile | via libera agli impianti di distribuzione di idrogeno verde

, 5 novembre 2024 – Dopo l’approvazione del regolamento sui Piani Insediamenti Produttivi, che ha introdotto la possibilità di insediare distributori eper la produzione di, il Comune dicompie un passo decisivo verso la transizione energetica. La giunta comunale ha approvato una deche consente l’apertura di nuovididimono-prodotto ad uso pubblico, colmando un importante vuoto normativo. Sebbene l’sia già riconosciuto come combustibile alternativo, finora non era possibile attivare distributori diesclusivi per il trasporto pubblico, come invece avviene per il gas naturale e il biometano. “L’adozione di questo provvedimento ci permette di inserire l’tra i carburanti a basso impatto ambientale per cui sono consentite stazioni mono-prodotto pubbliche sul nostro territorio – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Enzo D’Antò -.