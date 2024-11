Lapresse.it - Cesare Cremonini, dopo 2 anni nuovo album ‘Alaska Baby’

duee mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita ildi. “ALASKA BABY”, ottavoin studio della carriera solista die dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 29 Novembre 2024 ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile. Dodici brani, tutti autobiografici, di cuiè anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui l’artista si muove libero come mai prima d’ora “per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini”. Svelata anche la copertina dell’dove, su uno sfondo bianco e minimale come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto e designer Carlo Scarpa, visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima.