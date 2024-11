Bimbo di 10 anni si affaccia dal balcone e precipita giù dal terzo piano | morto nella notte

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Tragedia agghiacciante alla periferia di Perugia, a Castel del, dove un bambino di 10ndo daldell’abitazione dove viveva con la famiglia. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori con l’ambulanza e i poliziotti. La dinamica della tragedia In base ad una prima ricostruzione il bambino, ieri 4 novembre, si sarebbeto daldi casa sua, forse per salutare gli amichetti che stavano giocando a calcio nel vicino campo sportivo, e avrebbe perso l’equilibriondo giù sul lastricato dell’appartamento alterra. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare e la polizia sta conducendo degli accertamenti, ma da quanto trapelato finora sembra che non ci siano responsabilità e che si sia trattato di una tragica fatalità.