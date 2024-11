Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish interrompe il suo concerto per invitare il pubblico a votare Kamala Harris

Il tanto atteso e temuto Election Day è arrivato. Tra qualche ora (o, più probabilmente giorni, considerando i ben sette Stati in bilico) scopriremo chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti. In questi mesi e, in particolare, nelle ultime settimane, diversi volti noti del cinema e della musica hanno utilizzato il loro potere mediatico per lanciare appelli ela popolazione al voto. Le celebrità americane si sono schierate in modo quasi del tutto compatto (con poche eccezioni, come Mel Gibson e Kanye West) a favore di. La “childless cat lady” Taylor Swift, Eminem, Beyoncé,on Ford, Bruce Springsteen e molti altri, tra i quali alcuni repubblicani “pentiti”, come Arnold Schwarzenegger, si sono esposti per sostenere l’attuale Vicepresidente nella corsa alla Casa Bianca.