Cityrumors.it - Barletta, violentata mentre era ricoverata in psichiatria. Un 60enne ha confessato: ecco la sua versione dei fatti

Hadi aver subito un abuso sessualeerainal Dimiccoli di. L’uomo, però, ha un’altraEranel reparto diall’ospedale Dimiccoli dila ragazza appena maggiorenne che nei giorni scorsi si è recata con la mamma in pronto soccorso per denunciare di aver subito un abuso sessuale. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando su un uomo, unche lavora come ausiliario socio-sanitario non nel medesimo ospedale in cui sarebbe avvenuta la violenza. Lui, però, ha un’altradeiin: unha(cityrumors.it)A condurre l’indagine c’è il pm Lucio Vaira, il cui obiettivo al momento è quello di chiarire gli esatti contorni della vicenda. Necessario quindi un incidente probatorio, che è stato disposto proprio al fine di valutare l’attendibilità della vittima.