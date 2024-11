Gamberorosso.it - Aumentano i debiti delle cantine italiane e vanno giù i ricavi. Il vino fa i conti con l'incertezza economica

Leggi tutto su Gamberorosso.it

La diminuzione deie la crescita dell'indebitamento sono i due fattori che preoccupano maggiormente le aziende vitivinicolee che dovranno essere tenuti in considerazione nei prossimi anni. Lo scrive l'Unione italiana vini, attraverso le pagine del Corriere vinicolo, in un'analisi (giunta alla terza edizione) condotta su dati del Registro imprese al 9 ottobre 2023 e su un campione di 793 società sopra il milione di euro diper un aggregato di oltre 13,5 miliardi euro. Considerando sia il solo 2023, sia il quinquennio che parte dal 2019, il settore ha fatto icon una situazione di forte «», che è proseguita anche in questo 2024. Fatturati in aumento, ma affossati dall'inflazione Il campione di imprese preso in esame dagli esperti di Management Di(brand specialistico della società di consulenza Studio Impresa) ha registrato 13,5 miliardi di euro dinel 2023, in crescita dell'1,5 per cento sul 2022 e del 23,5 per cento sul 2019.