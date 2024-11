Inter-news.it - Arsenal, Arteta recupera un titolarissimo! Allenamento in gruppo

Leggi tutto su Inter-news.it

L’Inter si prepara ad affrontare l’domani sera in uno dei match più attesi del nuovo formato della UEFA Champions League 2024-2025. Mikelha diretto l’ultimodella squadra, con un importante novità tra i giocatoriti. TITOLARE – L’, pur con qualche difficoltà recente in Premier League, cerca riscatto in Europa. La formazione di Mikelha perso lo scorso weekend contro il Newcastle, ma si presenta in Champions con un ritorno fondamentale: Martin Odegaard è tornato ad allenarsi con la squadra proprio oggi, e la sua presenza potrebbe rafforzare notevolmente il centrocampo inglese. La partita di domani tra Inter erappresenta uno scontro di vertice nella Champions League 2024-2025, dove il nuovo formato unico senza gironi rende ogni match fondamentale per il piazzamento nella classifica generale.