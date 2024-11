Ilrestodelcarlino.it - Alla riscoperta dell’olio d’oliva emiliano: "Ora coinvolgere i giovani"

Quando si pensa all’olio extra vergine di oliva vengono in mente la Toscana, la Puglia, la Liguria, da sempre capofila di produzioni consolidate, con cultivar monovarietali sempre più specifiche e territoriali, ma non si pensa mai all’Emilia e a Modena, forse perché qui da secoli è l’aceto balsamico a farla da padrone. Ma non è sempre stato così. Sembra difficile da credere, ma il territorio modenese nella sua storia ha saputo distinguersi fin dal Cinquecento per rilevanti produzioni di olio di oliva, poi per motivi sconosciuti l’oblio. Tuttavia la tendenza negli ultimi anni sembra invertirsi nella nostra provincia, dove assistiamo al nascere di piccole realtà produttive che soprattutto in collina puntano sull’olivicoltura, tanto che oggi sono oltre una decina i produttori che si stanno dedicando all’olio di oliva extravergine, qualcuno addirittura rendendosi autonomo dai frantoi, per frangere in proprio.