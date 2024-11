Quotidiano.net - Agli Efa due candidature per Vermiglio

Buone notizie dEfa (European Film Awards), '' di Maura Delpero è candidato nella categoria Miglior Film e Miglior Regista. Le nomination sono votate dai 5.000 membri della European Film Academy. I premi di questa 37ma edizione saranno consegnati il 7 dicembre a Lucerna, in Svizzera. La selezione rispetta i criteri di Diversity & Inclusion adottati dalla European Film Academy. Solo due film poi hanno ottenuto quattro nomination a testa: Emilia Pérez di Jacques Audiard e La stanza accanto di Pedro Almodóvar, entrambi come miglior film europeo, regista europeo e sceneggiatore europeo. Gli altri registi nominati sono Andrea Arnold (Bird) e Mohammad Rasoulof (The Seed of the Sacred Fig).Tra le pellicole in lizza per i premi c'è anche 'The Substance', il body horror della regista francese Coralie Fargeat che indaga il tema dell'ossessione della bellezza.