Acireale gli incontri di ‘Liberi di pensare’ | giovedì 7 novembre con Don Fortunato Di Noto

Don Antonio Agostini: “La Diocesi vuole avvicinare i cuori ai grandi temi della vita, costruendo una comunità fondata sul dialogo e sulla crescita reciproca” Per il secondo anno consecutivo la Diocesi di, in collaborazione con la Fondazione Maria Barbagallo e il Museo Diocesano, organizza il ciclo diculturali “Liberi di pensare” – open space della conoscenza, che si propone di raccogliere e trasmettere esperienze condivise che raccontano la fede nella poesia, nell’arte, nelle scienze, nella musica e nell’attualità. Sette gli appuntamenti che, con cadenza mensile, occuperanno la sala conferenze dell’Archivio Storico Diocesano di via Mons. Genuardi ,16, ade che vedranno interessati i principali aspetti della nostra società. A porgere i saluti iniziali Don Antonio Agostini, responsabile del progetto culturale.