WWE | Ai taping di Raw determinata anche la nuova sfidante di Liv Morgan – SPOILER

Come scritto precedentemente, la WWE nella giornata di ieri ha registrato la puntata di RAW in Arabia Saudita in seguito al PLE Crown Jewel. Proprio nel corso del PLE abbiamo visto trionfare Livnel primo storico match con in palio il Crown Jewel Championship femminile. Liv ha sconfitto Nia Jax sfruttando la presenza della sua alleata Raquel Rodriguez e di Tiffany Stratton, vera mina vagante per tutto il match con la sua valigetta di Miss Money in The Bank. Un grande traguardo per Livche nel corso deis ha annunciato di aver concluso il suo “Revenge Tour” per poi essere interrotta dalle campionesse di coppia Bianca Belair e Jade Cargill.