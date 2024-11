Lanazione.it - Viaccia battuto, così non va . Prende tre gol nella sfida salvezza

Intercomunale Monsummano 30 INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Alessiani, Natali, Moncini, Saquella, Citti, Dal Porto, Goti, Guarisa, Dal Poggetto, Ferrara. A disp.: Bonciolini, Andreozzi, Gabadoni, Foresta, Silvano, Drca, Ceceri, Bertelli, Maiorana. All.: Fanucchi.: Cecconi, Querci, Bashkimi, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Hisely, Ridolfi, Baldi. A disp.: Biancalani, Nocentini, Torcasso, Villani, Varago, Caca, Virdo, Vannucci, Rozzi. All.: Giugni. Arbitro: Giacomelli di Pisa. Reti: 31’ Moncini, 42’ Ferrara, 51’ Guarisa. Brutta sconfitta per il, che cade sul campo dell’Intercomunale Monsummano nello scontro direttodel girone A di Promozione e ora si ritrova solitario in fondo al gruppo con soli 4 punti in classifica, scavalcati anche dai pistoiesi.