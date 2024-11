Via Portuense riaperta al traffico dopo la messa in sicurezza

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 4 novembre 2024 – È stataquesto pomeriggio alvianella tratta tra i civici 882 e 939. La misura diera stata effettuata dal Gruppo “Marconi” della Polizia Locale di Roma Capitale, su indicazione dei Vigili del Fuoco, per la presenza di alberature pericolanti insistenti su un terreno privato. Il Dipartimento dei Lavori pubblici in collaborazione con il Dipartimento Ambiente, il Municipio XI e i proprietari dell’area verde hanno avviato da subito un intervento congiunto per laindell’area. In una prima fase la società immobiliare responsabile dell’area privata ha predisposto le lavorazioni sulla parte di propria competenza. Il Dipartimento Ambiente ha eseguito la potatura e l’abbattimento delle alberature pericolose poste ai lati della strada,l’attento esame di due agronomi. Al termine di queste lavorazioni il Dipartimento Lavori Pubblici ha effettuato la pulizia dei franchi laterali, delle cunette e il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale sul tratto di strada interessato.