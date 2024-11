Ilgiorno.it - Vaccini senza prenotazione per tutti i cittadini in Lombardia: quando e dove

Milano, 4 novembre 2024 – Antinfluenza, anti-pneumococco e Covid: in occasione della campagna vaccinale promossa da Regione, martedì 5 e giovedì 21 novembre ilombardi potranno vaccinarsipresso il piazzale di Palazzo Pirelli, con accesso libero da piazza Duca D’Aosta. La scelta di questa location suggestiva nasce dal desiderio di sensibilizzare al massimo i, soprattutto quelli delle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. L’annuncio “Confido in una partecipazione numerosa e ringrazio l’Asst Nord Milano per il prezioso supporto”, ha detto Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale della, invitandoi lombardi a cogliere questa opportunità.