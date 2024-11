Liberoquotidiano.it - Usa: Tajani, 'States continueranno a guardare a Europa'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - ''Voglio rivolgere un appello a chiunque sarà il successore di Biden alla Casa Bianca: non voltate le spalle alla questione del Mediterraneo e a quella africana. Il fronte ucraino e quello mediorientale sono essenziali per il futuro del pianeta, certo, ma anche il Mediterraneo e l'Africa rappresentato dossier importantissimi. Sono convinto, in ogni caso, che le elezioni Usa possano determinare qualche cambiamento all'interno degli Usa. Ma gli Stati Uniti, all'esterno,all'. Noi siamo l'altra faccia dell'Occidente''. Lo ha detto il vicepremier Antoniointervistato da 'Il Giornale'.