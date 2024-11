Dilei.it - Uomini e Donne, tutti lasciano il trono di Martina: lo scherzo “crudele” di Maria

Leggi tutto su Dilei.it

, da oltre un decennio, accompagna i telespettatori di Canale 5, con le intricate vicende amorose dei suoi protagonisti. Ogni pomeriggio, infatti, viene mandata in onda una nuova puntata del dating show, in cui dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si raccontano, svelando le loro frequentazioni e i loro sentimenti. Da alcuni anni, le due formule del programma televisivo, quella classica e quella over, sono state fuse in un unico format, che presenta, ogni giorno, ai telespettatori, sia le vicende dei più giovani, che le conoscenze amorose dei protagonisti più avanti con gli anni. Per il ruolo centrale delclassico dell’edizione 2024 disono stati scelti quattro ragazzi, duee due: Michele Longobardi, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino eDe Ioannon. Quest’ultima, in particolare, è stata protagonista della puntata del 4 novembre 2024 del dating show, ma anche di uno, orchestrato contro di lei, direttamente daDe Filippi.