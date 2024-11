Inter-news.it - Trevisani duro: «Inter-Venezia? Che ridere a Monza! Salvate il calcio»

Riccardo, durante la trasmissione Pressing, ha analizzato così la sfida tra l’e il, soffermandosi sulla direzione arbitrale. Il giornalista cita pure l’episodio di-Milan. EPISODIO – Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, l’ha battuto di misura ilgrazie a una rete di Lautaro Martinez. Vittoria con brivido finale per i nerazzurri, che alla fine hanno rischiato con la rete annullata alla formazione lagunare. Proprio sul gol annullato alla formazione di Eusebio Di Francesco si è soffermato Riccardodurante la trasmissione Pressing: «Non c’entra niente l’, ilo Sverko che ammette il tocco di mano. Non possiamo sapere che ha detto Sverko all’arbitro e non fa giurisprudenza. Fa giurisprudenza che in questo weekend è stato annullato un gol alper uno scontro tra Theo Hernandez e Bondo che fa».