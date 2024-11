Spettacolo.periodicodaily.com - “TERRA BRUCIATA”, Il Nuovo EP degli ZAGREB

è un viaggio musicale attraverso le difficoltà contemporanee, ed esprime solitudine e disperazione, fuori dall’8 novembre 2024. Scopri “”, ilEPDa venerdì 8 novembre 2024, sarà possibile ascoltare “” (Dischi Soviet), ilEP della band, su tutte le piattaforme di streaming digitale. Questo progetto rappresenta il quinto lavoro discografico del gruppo. Tematiche e Narrazione “” è composto da cinque brani che affrontano i difficili anni recenti, segnati da malessere, conflitti, violenza e una crescente dispersione sociale. Glidescrivono un mondo in cui ci si sente sempre più soli, con sempre meno spazio per esprimersi e per farsi ascoltare. La musica diventa così un mezzo per riflettere su queste esperienze condivise. Un EP Itinerante Una delle caratteristiche distintive di questo EP è il suo essere “itinerante”.