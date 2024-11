Anteprima24.it - Suora arrestata, l’appello del Vescovo: “E’ tempo del silenzio”

di lettura: 4 minutiDa ancora discutere, in particolare a mezzo stampa, il caso di Suor Bernadette, Madre Superiora indonesiana di 45 anni appartenente alla Dicesi di Ariano Irpino- Lacedonia,nelle scorse settimane con l’accusa di aver sottratto preziosi per un valore di 80mila euro e il ricavato trasferito su conto estero in diverse parrocchie della Diocesi, a Castel Baronia, Bonito, Savignano irpino, Carife oltre che della stessa Ariano. Per questo ildella Diocesi di Ariano Irpino, Monsignor Sergio Melillo, affida ad una lunga lettera nuove riflessioni sullo stato delle cose, dopo il primo intervento all’ondomani dei fatti.