Serie A femminile 2024 2025 | la Juventus capolista vince a Napoli Fiorentina ok

Lae resta in vetta con 22 punti, seguita a stretto giro dalla(21 punti): questi gli esiti per quanto riguarda il vertice della classifica nell’ottava giornata delladi calcio. Le bianconere di mister Canzi, dopo il pareggio a reti inviolate con l’Inter prima della sosta Nazionali, torna are a. Dopo appena nove minuti arriva il vantaggio con il rigore trasformato da Girelli dopo il tocco con il braccio di Sandvej nella propria area, con il raddoppio che arriva al 44?: tocco di Lehmann per Thomas, che mette in mezzo e Krumbiegel non sbaglia il tap-in. Il definitivo 3-0 lo firma Caruso al 70? su calcio di rigore, dopo essere stata atterrata da Pettenuzzo nell’area campana. Vittoria interna per la, che supera l’Inter in rimonta.