Lapresse.it - Scuola, Valditara: “Basta violenze tra i giovani, vietare l’utilizzo dei social”

“Questa mattina una ragazzina di dodici anni ha portato aun coltello e ha ferito un proprio compagno. Dobbiamo direa questo diffondersi della violenza fra i”. Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, in merito al caso di accoltellamento da parte di una 12enne contro un suo compagno di, avvenuto oggi nel comune di Marino, alle porte di Roma. “Abbiamo approvato nuove norme sulla condotta. Quest’anno entreranno in vigore. Vogliamo ripristinare l’autorità dei docenti nelle classi. Dobbiamodeiai minori di 15 anni. Vogliamo proteggere i nostri”, aggiunge