Sbanda in moto e muore per una macchia d’olio | Claudia aveva già segnalato la pericolosità di quella strada

Barghe (Brescia). Al momento dell’incidente viaggiava come passeggera in sella allaguidata dal compagno, una Bmw R1250. La due ruote sulla quale si trovavaCocchetti, la 33enne originaria di Bossico che ha perso la vita sabato 2 novembre in un tragico incidentele sullaprovinciale 237 del Caffaro a Barghe, avrebbe perso aderenza a causa di una striscia di olio presente sull’asfalto. I rilievi, condotti dagli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, hanno permesso di risalire alciclista cheperso l’olio in curva, anche grazie ad un appello lanciato sui social dalla stessa polizia: gli agenti sono stati raggiunti al telefono direttamente dal conducente della due ruote.