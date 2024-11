Ilrestodelcarlino.it - Sante Torresi spegne cento candeline

per il montecosarese. Ieri, nella sua abitazioneha festeggiato il compleanno ricevendo la visita della sindaca Lorella Cardinali, dell’assessore Roberto Martinelli e dei consiglieri comunali Giordano Marignani e Antonio Lazzarini, che gli hanno consegnato una targa con una dedica particolare: "il giovane corre veloce ma l’anziano conosce la strada. Auguri aper i suoi 100 anni". "Come amministrazione – ha aggiunto Cardinali – siamo onorati di unirci ai festeggiamenti della numerosissima famiglia di, che tra 8 figli, generi, nuore e nipoti conta 45 persone. È un momento bellissimo"., imprenditore, con i fratelli è il fondatore dell’azienda Ipm (Industria Poliuretanica Montecosaro), che procude suole. Non si tratta dell’unico centenario presente a Montecosaro.