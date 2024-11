Cultweb.it - Quali dischi hanno fatto assieme Quincy Jones e Michael Jackson?

Leggi tutto su Cultweb.it

Con la morte disi chiude una pagina importante della storia della musica black. Compositore, arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra,è stato una delle colonne portanti del jazz. In particolare, lo ricorderemo per la collaborazione conche diede vita a tre album fondamentali per il pop: Off the Wall, Thriller e Bad.incontrò per la prima voltaquandoaveva solo 12 anni e aveva già raggiunto un successo colossale con i5 e in qualche modo lo aiutò a sviluppare il suo talento unico. Nel 1979 produce il primo album solista di, Off the Wall, un capolavoro di black dance segnato da classici indimenticabili come Don’stop till you get enough e Rock with you.aveva 21 anni e iniziò quella carriera in solitaria segnata da un altro grande successo, l’album Thriller.