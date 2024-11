Lanazione.it - Pontremolese pareggio col cuore nel derby. Risultato “riacciuffato” in zona Cesarini

LUNIGIANA1 SAN MARCO AVENZA 1 LUNIGIANA: Cacchioli, Rouiched, Franzoni, Scaldarella (59’ Benedetti), Cucurnia, Vannucci, Aliboni, Grasselli, Parmigiani (67’ Tebogo), D Antongiovanni (74’ Baudi), Gazzoli. All.: Verdi. SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi (67’ Bonuccelli), Scremin, Conti, Benedini, Orlandi, Seghi, Dell Amico, Raffi, Marabese (29’ Bonini), Bitep (72’ Benassi). All.: Cenderelli. Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia. Marcatori: 11’Bitep, 93’ rig. Baudi. Espulso Gazzoli per doppia ammonizione. PONTREMOLI – L’Azzurra rimaneggiata ci ha messo ile anche qualcos’altro. Dopo che Bitep l’aveva folgorata nei primi 11 minuti, mister Verdi (ammonito) modificava la squadra di partenza: l’entrata in campo del solito Baudi fruttava un netto calcio di rigore che l’ex Fezzanese trasformava con freddezza.