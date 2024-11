Thesocialpost.it - “Patto suicida” tra madre e figlia di 10 anni: la bimba va in overdose, arrestato il genitore

Una donna americana di 37è stata arrestata dopo aver apparentemente stipulato un ‘’ con ladi 10, permettendo alla bambina di tentare di togliersi la vita. La giovane ha subito un’e, subito dopo, Brittney Leigh Hensley è scappata dal Mississippi. I fatti risalgono allo scorso luglio, ma recentemente è stata rintracciata e fermata in Alabama, dove è stata accusata di abuso sui minori.Leggi anche: Suora presa a calci e pugni in chiesa: in manette un 27enne La polizia di Ocean Springs, Mississippi, è intervenuta intorno alle 18:30 del 6 luglio, in seguito alla segnalazione di una bambina priva di sensi all’interno del motel Studio 6, dove risiedevano Hensley e sua. Nel frattempo, però, laera già fuggita. Come riportato dal Biloxi Sun Herald, i soccorritori hanno trasportato la bambina in un ospedale locale, dove fortunatamente si è ripresa.