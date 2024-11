Sport.quotidiano.net - MotoGp, Iannone stanco ma contento: “Ho fatto meglio di Bautista”

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Bologna, 4 novembre 2024 – Stanchissimo, ma soddisper aver dimostrato a tutti di essere ancora competitivo. Andreaè tornato in Moto gp cinque anni dopo la squalifica per doping e lo hain Malesia in sostituzione di Fabio Di Giannantonio operato alla spalla a Roma, con sensazioni miste, tra gioie e grande stanchezza perché in questi anni di assenza le moto si sono evolute e richiedono uno sforzo fisico non comune, quantomeno per chi non è più abituato e ora fa parte del mondiale Superbike. Tuttavia, nel giro seccoha mostrato una grande velocità, sorprendendo anche Jorge Martin che gli ha scritto un affettuoso messaggio, e in generale in gara ha rifilato 15 secondi ad Alvaro, che un anno fa fu proprio di scena a Sepang con una wild card per festeggiare il titolo iridato tra le moto di serie.