Iodonna.it - Molto conosciuta in città per il suo impegno nell’arte e la politica, Ombretta Frezza non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere anche quando la lotta contro la malattia si è fatta più difficile

Leggi tutto su Iodonna.it

Ladi Treviso è in lutto per la prematura morte di, storica dell’arte e membro della Commissione Pari Opportunità del Comune, venuta a mancare ieri 3 novembre all’età di 50 anni dopo una coraggiosa battagliaun linfoma. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità trevigiana, doveerae apprezzata non solo per il suopolitico e culturale, ma soprattutto per la sua straordinaria forza d’animo e la sua contagiosadidi fronte alla. Biennale Arte 2024, un mondo di stranieri per un presente diverso X Leggi› Le donne dietro alle grandi mostre, l’addio che commuove Trevisoera un’anima profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale di Treviso.