Mister Movie | Forrest Gump l’attrice di Jenny Robin Wright rifiuta l’etichetta di cattiva del film

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., nota per il suo iconico ruolo dinel, ha recentemente affrontato la complessa percezione che il pubblico ha di questo personaggio, considerato da molti come il vero cattivo della storia. Uscito 30 anni fa, ildiretto da Robert Zemeckis vede Tom Hanks nel ruolo del protagonista ecome la sua dolce e tormentata controparte,. La Complessità del Personaggio diFin dal debutto delè stata vista come una figura anti-femminista, additata per le sue scelte che sembrano portare solo sventure nella vita di. Questo dramma epico racconta la vita di, un uomo che supera incredibili sfide, compresi i limiti della sua disabilità non definita. Sin da piccolo,è innamorato di, e i due si ritrovano nel corso della loro tumultuosa vita.