Lapresse.it - Mascotte Giubileo 2025 al Lucca Comics, è già un caso

Il Dicastero per l’Evangelizzazione, responsabile per l’organizzazione delOrdinario del, ha partecipato aland Games con un padiglione dedicato allaufficiale del: ‘Luce’. Lo si legge sul sito ufficiale del. Il Padiglione delsituato presso l’Arcivescovado di, in Piazzale Mons. Giulio Arrigoni, 2 è stato visitabile dal 30 ottobre al 3 novembre e ha offerto l’opportunità di incontrare Luce e di informarsi attivamente sulle attività del“È stata l’occasione per far conoscere le attività del, tra cui Luce, simbolo di speranza e comunità – ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sua Eccellenza Mons. Fisichella, incaricato dell’organizzazione del– Una vetrina come ilha permesso di parlare alle generazioni più giovani del tema della speranza, quanto mai centrale nel messaggio evangelico”.