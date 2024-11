Cityrumors.it - Mantova, 16enne senza vita nel fiume. L’hanno trovato nudo: aperta un’indagine

Dopo tante ore di ricerche, il corpo delè statonelOglio. Era. Disposta l’autopsia Domenica 3 ottobre, la comunità di Viadana in provincia diha vissuto ore di vera apprensione, concluse nel peggiore dei modi. Dopo ore di incessabili ricerche, ildi origini indiane scomparso intorno alle 18:30 di sabato 2 novembre è statonelOglioe completamentevestiti. Qualcosa non torna: disposta l’autopsia.vestiti morto nel: dramma a(cityrumors.it / ansafoto)Le ricerche avevano coinvolto tutte le forze del piccolo comune di Viadana e non solo e, sebbene le ore dalla denuncia di scomparsa iniziavano a diventare tante, la speranza di ritrovarlo vivo era molta.