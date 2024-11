Ilfattoquotidiano.it - Mafia, permesso premio per il boss ergastolano Pullarà: non si è mai pentito. Conosce i segreti sui soldi di Dell’Utri

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

È tornato a passeggiare tra le strade di Palermo ilIgnazio, uno degli uomini che custodisce ideiincassati da Marcello. Lo storico reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù ha infatti ottenuto undi 15 giorni. Condannato pere per un omicidio, il 78enne ha ottenuto dal giudice di sorveglianza di Cuneo la possibilità di trascorrere due settimane a casa. Dopo Paolo Alfano e Raffaele Galatolo, dunque,è il terzoa godere di un. A raccontare la vicenda è il giornalista Salvo Palazzolo sull’edizione palermitana di Repubblica. Considerato un detenuto modello, ildi Santa Maria di Gesù non ha condanne per le stragi del ‘92-‘93, al contrario di Giovanni Formoso: uno degli uomini che caricò l’autobomba usata per la strage via Palestro, infatti, ora è in semilibertà a Scampia, nonostante sia stato condannato all’ergastolo e non abbia mai collaborato con la magistratura.