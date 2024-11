Ilfoglio.it - L'èra dei "parzialmente vegani"

Si può essere, almeno a quanto leggo nelle dichiarazioni di un esperto in occasione della giornata mondiale del veganesimo. Il nutrizionista, intervistato dal Corriere, spiega infatti che la dieta vegana può essere salutare anche senza seguirla al cento per cento. Corollario interessante, che purtroppo l’esperto non percorre, è che dunque si può esserefino a un certo punto: alcuni giorni sì e altri no, in alcuni pasti sì e altri no. Un po’ come quei filosofi eclettici che erano stoici al mattino, epicurei al pomeriggio e scettici di sera, si può agevolmente esserementre si sgranocchia una carota e, di lì a qualche ora, cannibali mentre si addenta un neonato in fricassea.