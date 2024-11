Metropolitanmagazine.it - Katia Ricciarelli attacca Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle, arriva l’epica riposta

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

A neanche 24 ore dalla sesta puntata andata in onda lo scorso sabato, ieri a Domenica In si è tornati a parlare di Ballando con le. Mara Venier ha infatti accolto in studio alcuni degli storici protagonisti dello show di Milly Carlucci, da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto fino a Alessandra Mussolini e. Quest’ultima ha ricordato la sua esperienza a Ballando come presidente di giuria della quinta puntata della seconda edizione nell’ormai lontano 2005. L’ex soprano non è più tornata nello show di Rai 1 né nelle vesti di ospite né in quelle di concorrente e, stando alle sue parole, ci sarebbe una motivazione ben precisa. “Se lo voglio fare? No, io non avrei il coraggio. Guillermo io ti voglio bene e tu lo sai. Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì? Con chi? Dai, con quella lì. Quella che sta vicino a te nel programma.