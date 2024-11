Gqitalia.it - Kamala Harris si confronta al Saturday Night Live con la caricatura di sé stessa

La partecipazione dialin una storica performance di apertura con la versionele di sé, interpretata da Maya Rudolph, che ha dato inizio a una puntata ricca di star con la partecipazione del conduttore John Mulaney, di Pete Davidson, del Joe Biden imitato da Dana Carvey, del Tim Walz di Jim Gaffigan e del sogno presidenziale di sinistra-moderato di Tim Kaine e Chappell Roan, rende la mia opinione e quella di ognuno di noi del tutto superflua. Questa è stata una performance destinata a un solo spettatore. Poichéè una Vicepresidente in carica che si candida alla presidenza degli Stati Uniti, il successo del suo cold open al SNL deve essere valutato come un atto politico. E poiché la Vicepresidente sta correndo contro un uomo che A) può essere facilmente provocato e portato alla rabbia e B) tiene così tanto alda avere chiesto ai suoi avvocati e consiglieri di esaminare la possibilità di coinvolgere il Dipartimento di Giustizia contro lo show comico, il successo dell'apertura di questa settimana come atto politico sarà determinato da quanti errori volontari faranno nella loro reazione, da qui al voto finale, Donald Trump e i suoi vari surrogati mediatici.