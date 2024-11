Inchiesta dossieraggi Licia Ronzulli in Procura come teste | Mai chiesto nessun controllo

Leggi tutto su Open.online

«Sono nella posizione di parte lesa, in quanto oggetto di un possibile ricatto»., senatrice di Forza Italia, è stata sentita oggi, lunedì 4 novembre, dai pm di Milano nell’ambito dell’sulla società di investigazioni Equalize e sui presuntitramite accessi “fantasma” a banche dati istituzionali. Il confronto con i pm della Dda milanese è stato ridalla stessa vicepresidente del Senato, dopo che negli atti il suo nome era comparso in un’intercettazione.ha ribadito la posizione già sostenuta negli scorsi giorni: di non aver mai commissionato «alcun» a Enrico Pazzali, titolare di Equalize e presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano, e all’ex super poliziotto Carmine Gallo, ora ai domiciliari. Anzi, avrebbe aggiunto la senatrice: «Mi riservo di adire le vie legali».