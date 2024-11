Lanazione.it - In Camera di Commercio gli studenti sperimentano il fare impresa

La Spezia, 4 novembre 2024 - Spiegare ai giovani cosa significa lavorare in proprio e come avviare un’con solide basi: è il tema affrontato questa mattina indinell’incontro 'Il percorso verso la creazione d’, dalla generazione dell’idea all’analisi economica di contesto', tappa del progetto Timer, con capofila il Comune della Spezia e di cui l’entele è partner. In sala Marmori sono stati accolti glidi quinta, indirizzo economico, dell’istituto superiore Fossati-Da Passano: attraverso una attività sotto forma di gioco, si sono messi alla prova sperimentando spirito e capacità imprenditoriale. “Questo incontro – ha commentato l’assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Università del Comune della Spezia, Patrizia Saccone – nasce dall’esigenza di creare una rete di sostegno per chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale, è un momento di scambio e di crescita per chi vuole trasformare le proprie idee in realtà.