Iltempo.it - Il piano di De Luca per far deragliare i candidati di Schlein: guerra in Campania

Il giorno dopo il via libera che i consiglieri Pd in commissione hanno dato al loro Presidente, Ellyincassa anche lo sberleffo di Marco Travaglio. Con il Fatto Quotidiano che titola in prima pagina: De1-0. Un risultato eloquente, visto che la segretaria dem aveva chiesto al gruppo consiliare dem indi votare contro la modifica dello statuto che di fatto azzera i due mandati fatti dal Governatore, e loro se ne sono infischiati. Il Nazareno incassa anche le critiche dell'opposizione, con Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia che prevede: «Definirà con il terzo polo». L'esponente azzurro ritiene che l'ex sindaco di Salerno non sia in grado di superare l'opposizione della sua segretaria, e sia costretto a misurarsi con il solo sostegno espresso apertamente da Italia Viva.