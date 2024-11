Secoloditalia.it - “Il M5S rischia di diventare insignificante”: da Appendino fuoco amico contro Conte (con la sponda di Travaglio)

Leggi tutto su Secoloditalia.it

L’attacco diretto è stato ad Andrea Orlando e ai dem, che infatti se la sono presa. Ma la sensazione è che Chiaraabbia voluto mandare un messaggio soprattutto ai suoi, alla vigilia del rilascio del Documento d’indirizzo in vista dell’Assemblea costituente del 23 e 24 novembre che dovrebbe chiudere i conti nel M5S. Una sorta di “io sono qua, ho un progetto, una visione e idee più chiare di quelle che ci hanno portato alla debacle in Liguria”. Si tratta di un messaggio che suona come una candidatura implicita alla guida del Movimento, nel momento in cui Giuseppeè più vulnerabile.: “L’abbraccio al Pd ha dimostrato di essere dannoso per noi” “Questo non è il momento per un’alleanza strutturale con il Pd. Prima di ogni altra cosa, il Movimento deve ridarsi un’identità e una visione. Non riusciamo più a parlare agli esclusi, a tante persone in difficoltà, e allora dobbiamo essere più netti e radicali nelle proposte, darci nuove battaglie identitarie”, ha detto la deputata e vicepresidente del M5S in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.