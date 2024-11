Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta cambia il copione: “Non siamo fidanzati”

Leggi tutto su Movieplayer.it

Nella serata di ierisi è confrontato con Helena a cui ha confidato che il suo rapporto con l'ex velina è libero I momenti di passione trache abbiamo visto in queste giorni non significano necessariamente che i due siano una coppia ufficiale all'interno della Casa del. Questa rivelazione è emersa nelle ultime ore durante un confronto tra il modello milanese e Helena Prestes, con cuiaveva flirtato prima della sua partenza per Madrid. Il chiarimento tra Helena eDue settimane fa, ilha deciso che i due concorrenti con il maggior numero di preferenze al televoto, inizialmente destinati all'immunità, sarebbero invece partiti per Madrid per una settimana di permanenza nella