Giustizia Santalucia | prima attaccavano toghe rosse ora tutti i giudici

Bologna, 4 nov. (askanews) – "Una volta erano i pubblici ministeri, ledella procura, ad essere attaccate e ifinora erano stati un po' tenuti da parte. Ora sono proprio iad essere accusati di parzialità e di pregiudizialità per lo più icivili, quelli dell'immigrazione". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe, all'assemblea organizzata a Bologna della giunta esecutiva dell'Emilia-Romagna dell'associazione. "Questa insofferenza nei confronti del potere giudiziario sembra allargarsi a macchi d'olio: non solo le procure oggi riguarda tutta la giurisdizione. In questo troviamo motivi di rinnovata preoccupazione" ha aggiunto.