Da Washington a Bruxelles | le elezioni Usa e l’inquietudine europea

Lepresidenziali statunitensi sono alle porte, e il clima è pensoso per l’Europa che osserva da lontano. I prossimi giorni definiranno non solo il futuro degli Stati Uniti ma anche la direzione verso cui si muoveranno le relazioni transatlantiche. L’Europa assiste, attenta e perplessa, mentre da una parte Kamala Harris e dall’altra Donald Trump si sfidano in un duello che sembra il culmine di due visioni del mondo inconciliabili. Eppure, ciò che emerge sotto il trambusto mediatico e la battaglia elettorale è un’inquietudine più profonda, quella di un’Europa sempre più consapevole di dover fare i conti con sé stessa, indipendentemente dall’esito. Il rischio di una crisi costituzionale americana e l’Europa in allerta Nelle ultime frenetiche ore di campagna elettorale Trump ha già suggerito che potrebbe non accettare una sconfitta e i segnali si fanno preoccupanti: il suo entourage si prepara a contestare i risultati, invocando il supporto dei legislatori repubblicani e dei rappresentanti nei singoli Stati.