Da Stranger Things a Mercoledì, Netflix annuncia le uscite del 2025

Ildisegnerà il ritorno di alcune delle serie più amate dal pubblico internazionale e dei film con grandi star del cinema. La piattaforma streaming ha ufficializzato infatti il calendario delle nuoveper il prossimo anno, anticipando l’arrivo di cult comee Squid Game con le ultime stagioni. Grande attesa anche per le terrificanti avventure diAddams, che avrà il volto della star dell’horror Jenna Ortega per la regia di Tim Burton. Quanto ai lungometraggi, Daniel Craig sarà nuovamente Benoit Blanc, investigatore protagonista della saga di Knives Out. Per l’Italia, riflettori puntati su Il Gattopardo, serie-evento con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli sull’omonimo romanzo cult di Giuseppe Tomasi di Lampedusa., film e serie tivù in streaming nel5 e le altre serie tivù in arrivo L’attesa potrebbe finire presto.