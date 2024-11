Napolipiu.com - Buongiorno: “Vi racconto cosa ci ha detto Conte. Vogliamo riscattarci contro l’Inter”

Il difensore azzurro racconta il confronto con il tecnico negli spogliatoi del Maradona Alessandroapre le porte dello spogliatoio del Napoli. Il difensore della Nazionale ha rivelato a Radio Kiss Kiss il messaggio di Antoniodopo la sconfittal’Atalanta. “Dobbiamo migliorare”, ammette con sincerità il centrale azzurro. “Quando si fa male sia in fase offensiva che in fase difensiva, vuol dire che qualhai sbagliato”. Una lucida analisi che mostra la maturità del giovane difensore. Il messaggio di“Il mister è stato chiaro”, rivela. “Non dovevamo illuderci prima quando vincevamo e non dobbiamo abbatterci ora”. Un equilibrio mentale checerca di trasmettere al gruppo, consapevole degli ampi margini di miglioramento della squadra. La sfida di San Siro Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida.