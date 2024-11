Strumentipolitici.it - BRICS e sovranità digitale, apripista di una prospettiva che interessa anche la UE

Leggi tutto su Strumentipolitici.it

Ilriunito per la prima volta nel formato allargato ha discusso a Kazan diversi temi di grande interesse. Anzitutto, i criteri di accettazione dei nuovi membri, essendovi almeno altri 30 Paesiti. Poi la de-dollarizzazione e tutte le questioni finanziarie e commerciali ad essa collegate. Infine la gestione dei dati informatici, argomento strettamente connesso a quelli sopra.valutaria,Nel mondo sta avvenendo una sorta di riflusso dalla globalizzazione. Il nazionalismo economico torna in auge e se ne parla in termini concreti con frequenza crescente. La sua attuabilità passae soprattutto dalla, molto più complicata da definire e implementare rispetto, per esempio, al protezionismo effettuato coi dazi doganali.