Tpi.it - Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della terza puntata

Leggi tutto su Tpi.it

in: le, 4 novembre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori Questa sera, 4 novembre, va in onda lanuova edizione diin, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. In tutto cinque puntate, tra ile il, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le, l’azienda e il datore di lavorodi oggi., azienda, datore di lavoro Ultimo appuntamento per ilconin, il docu-reality condotto da Max Giusti, giunto alla decima edizione, che, in questi anni, ha conquistato il pubblico raccontando le storie deiche hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Protagonista del terzo appuntamento sarà Alberto Zampino, Amministratore Delegato di Pastificio Gentile, azienda leader nella produzione di pasta artigianale.