Scuolalink.it - Anief: adeguamento stipendi e pensioni nella Legge di Bilancio 2025 nel settore scolastico

Leggi tutto su Scuolalink.it

Durante l’audizione Cisal sull’esame del disegno didi, Daniela Rosano, segretaria generale di, ha sottolineato diverse richieste cruciali per il miglioramento delle condizioni lavorative nelha chiesto l’degliall’inflazione e la parità economica e giuridica tra docenti di ruolo e precari. Il sindacato insiste sulla necessità di valorizzare il personale ATA e i docenti di sostegno, sottolineando l’importanza del middle management e dell’indennità di trasferta. Tra le proposte spiccano anche la pensione a 61 anni, il riscatto gratuito degli anni di formazione e la mobilità senza vincoli, elementi fondamentali per rendere il sistema educativo più equo e funzionale. Fondi per il personale: insufficienze e critiche Il disegno didiprevede importanti stanziamenti per il, inclusi 93,7 milioni di euro destinati al miglioramento dell’offerta formativa e 383 milioni per la valorizzazione del sistema